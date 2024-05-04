بالفيديو | تجدد الاحتجاجات ضد نتنياهو في تل أبيب ومناطق أخرى تطالب بصفقة تبادل

تجددت مساء اليوم السبت، الاحتجاجات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو منها المطالبة بإجراء انتخابات وأخرى بصفقة تبادل أسرى في تل أبيب ومناطق أخرى.

وتظاهر الآلاف في مفرق “كابلان” بتل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات بشكل فوري، وسط إغلاق الشارع من قبل الشرطة، كما نظمت مظاهرة أخرى لعائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في المدينة.

وجاء عن عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، أن “حماس أشارت إلى موافقتها على الصفقة، بينما يحاول نتنياهو مجددا نسف الاحتمال الوحيد لإنقاذهم وهو يختبئ وراء مسمى ’مصدر سياسي رفيع’”.

وأضافت أن “نتنياهو يفضل التحالف مع بن غفير وسموتريتش”، مشيرة إلى أنه “إن كان ثمن استعادة المختطفين وقف الحرب فيجب وقفها فورا”.

وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، خلال مشاركته في المظاهرة بتل أبيب، إنه “لا يوجد شيء اسمه انتصار دون صفقة وعودة المختطفين. بدلا من كل الرسائل السخيفة تحت مسمى ’مصدر سياسي’، على نتنياهو أن يرسل الفريق المفاوض الليلة إلى القاهرة ويقول لهم ألا يعودوا من دون صفقة وعودة المختطفين”.

وأضاف “ليس هناك مهمة أخرى ولا ما يجب القيام به. ’ييش عتيد’ وعدت وستنفذ وسنكون شبكة أمان كاملة لإتمام هذه الصفقة”.

وتظاهر المئات قبالة منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في قيسارية للمطالبة بانتخابات، كما احتج المئات على مفرق “كركور” في شارع 65 للمطالبة بصفقة تبادل أسرى.

كما تظاهر الآلاف في بئر السبع ونتانيا ورعنانا ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.

المصدر: عرب 48