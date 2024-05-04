الاعلام الفلسطيني: شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً بالنصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 12:36

الاعلام الفلسطيني: شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً بالنصيرات وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 4 May، 2024
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