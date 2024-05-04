طيران العدو الاسرائيلي يستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 04:26
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الشيخ قاسم للمنار: ما فعلناه في الجنوب اسمه دفاع استباقي بهدف نصرة غزة وحماية لبنان وردع "اسرائيل"
الشيخ قاسم للمنار: ما استخدمناه على الجبهة في الجنوب هو جزء من القوة وجزء من السلاح وما خفي أعظم
الشيخ قاسم للمنار: ما فعلناه حمى لبنان والمقاومة من اثمان اكبر بتضحيات المجاهدين وعوائلهم الذين يشرفون لبنان والعالم
تظاهرة مليونية في ميدان السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء ومسيرة جماهيرية في صعدة دعما لغزة
القوات اليمنية: نعلن بدء مرحلة استهداف السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الصهيونية المتجهة للكيان من البحر المتوسط
حركة حماس: ما يقوم به اخواننا في اليمن من اسناد لشعبنا ومقاومتنا هو ترجمة عملية للمواقف التاريخية لشعب اليمن الاصيل
الرئيس التركي: قررنا وقف كل الصادرات الى "اسرائيل" الى حين رفع القيود المفروضة على ايصال المساعدات الى غزة
الخارجية الصهيونية: نبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها الاتفاقيات التجارية بين الجانبين
الشيخ نعيم قاسم للمنار: المقاومة انتصرت لانها منعت العدو من تحقيق اهدافه المتمثلة بسحق المقاومة وتحرير المحتجزين
الشيخ قاسم للمنار: محور المقاومة اثبت انه جدير بدعم القضية الفلسطينية وردع "اسرائيل" واميركا وجدير بالتحرير
الشيخ قاسم للمنار: اذا كان العدو يستعد للحرب فنحن انهينا الاستهدادات ونحنا جاهزون لكل الخيارات
الشيخ قاسم للمنار: ما فعلناه حمى لبنان والمقاومة من اثمان اكبر بتضحيات المجاهدين وعوائلهم الذين يشرفون لبنان والعالم
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
حركة حماس: نثمن عاليا المواقف الشجاعة التي اعلنها الاخوة في قيادة انصار الله والقوات المسلحة في اليمن الشقيق
حركة حماس: ما يقوم به اخواننا في اليمن من اسناد لشعبنا ومقاومتنا هو ترجمة عملية للمواقف التاريخية لشعب اليمن الاصيل
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد: محاولة سموتريتش وبن غفير للاستيلاء على الجيش "الإسرائيلي" لن تنجح
الطلاب المعتصمون في جامعة كاليفورنيا يصرّون على مواصلة اعتصامهم ضد العدوان على غزة رغم القمع والاعتقالات
بايدن: احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ولم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالمنطقة
وكالة الصحافة الفرنسية: جامعة "سيانس بو" تعلن إغلاق مقرها في باريس على خلفية تظاهرات مؤيدة لغزة
طيران العدو الاسرائيلي يستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منذ 2 ساعة
4 May، 2024
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