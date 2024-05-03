غارة جوية صهيونية تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 21:54
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سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود العدو على خط الإمداد لمحور "نتساريم" جنوب غرب مدينة غزة
كتائب القسام تستهدف قوات العدو في محور "نتساريم" بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 144 ملم
مراسل المنار: قصف صهيوني استهدف الخيام ومركبا وعيتا الشعب والناقورة جنوب لبنان
سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى أعلنت أنها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة جبع بجنين وحققت إصابات مباشرة في صفوفها
حركة الجهاد الإسلامي: نطالب المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل والفعال لوقف الانتهاكات ضد الصحافيين في فلسطين
تظاهرة حاشدة في العاصمة الأردنية عمان للمطالبة بحراك عربي وعالمي ضد إبادة وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة
تظاهرة مليونية في ميدان السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء ومسيرة جماهيرية في صعدة دعما لغزة
القوات اليمنية: إذا هاجم العدو رفح سنفرض عقوبات على كل سفن الشركات المتعلقة بالإمداد والدخول للكيان من أي جنسية كانت
القوات اليمنية: سنمنع جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال من المرور في منطقة عملياتنا بغض النظر عن وجهتها
حركة حماس: نثمن عاليا المواقف الشجاعة التي اعلنها الاخوة في قيادة انصار الله والقوات المسلحة في اليمن الشقيق
حركة حماس: ما يقوم به اخواننا في اليمن من اسناد لشعبنا ومقاومتنا هو ترجمة عملية للمواقف التاريخية لشعب اليمن الاصيل
فصائل المقاومة الفلسطينية: المواقف اليمنية الشجاعة والبطولية تمثل الموقف الذي يجب على كل العرب والمسلمين تبنيه
الخارجية الصهيونية: نبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها الاتفاقيات التجارية بين الجانبين
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس التركي: قررنا وقف كل الصادرات الى "اسرائيل" الى حين رفع القيود المفروضة على ايصال المساعدات الى غزة
الخارجية الصهيونية: نبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها الاتفاقيات التجارية بين الجانبين
التحركات الداعمة لغزة تتواصل في الجامعات الأميركية رغم قمع الشرطة واحتجاجات مماثلة في جامعات المكسيك وأستراليا وسويسرا
حركة حماس: نثمن عاليا المواقف الشجاعة التي اعلنها الاخوة في قيادة انصار الله والقوات المسلحة في اليمن الشقيق
حركة حماس: ما يقوم به اخواننا في اليمن من اسناد لشعبنا ومقاومتنا هو ترجمة عملية للمواقف التاريخية لشعب اليمن الاصيل
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد: محاولة سموتريتش وبن غفير للاستيلاء على الجيش "الإسرائيلي" لن تنجح
الطلاب المعتصمون في جامعة كاليفورنيا يصرّون على مواصلة اعتصامهم ضد العدوان على غزة رغم القمع والاعتقالات
بايدن: احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ولم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالمنطقة
وكالة الصحافة الفرنسية: جامعة "سيانس بو" تعلن إغلاق مقرها في باريس على خلفية تظاهرات مؤيدة لغزة
وسائل إعلام أميركية: اعتقال أكثر من 2000 شخص حتى الآن في الاحتجاجات الجامعية في جميع أنحاء البلاد
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
غارة جوية صهيونية تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منذ 38 mins
3 May، 2024
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