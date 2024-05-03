مراسل المنار: طيران الاحتلال يدمر بلدية عبسان الجديدة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 14:48

مراسل المنار: طيران الاحتلال يدمر بلدية عبسان الجديدة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 10 mins 3 May، 2024
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