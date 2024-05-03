وزراة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 34622 شهيداً و 77867 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 14:48

وزراة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 34622 شهيداً و 77867 جريحاً

منذ 22 mins 3 May، 2024
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