مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تقصف شرق حي الزيتون بمدينة غزة وملعباً وأراضي زراعية في البريج وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 14:48

مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تقصف شرق حي الزيتون بمدينة غزة وملعباً وأراضي زراعية في البريج وسط القطاع

منذ 25 mins 3 May، 2024
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