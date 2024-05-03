يديعوت أحرنوت عن مصدر أمني: العملية المتوقعة في رفح هي واجهة للتباهي بتحقق أهداف الحرب من دون أن تكون قد تحققت فعلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 14:46

يديعوت أحرنوت عن مصدر أمني: العملية المتوقعة في رفح هي واجهة للتباهي بتحقق أهداف الحرب من دون أن تكون قد تحققت فعلاً

منذ 1 ساعة 3 May، 2024
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