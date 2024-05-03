الطلاب المؤيدون لفلسطين في جامعة العلوم السياسية في باريس يعلنون الإضراب عن الطعام ومواصلة الاحتجاج رغم قرار إغلاقها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 12:46
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الأونروا: استشهاد 10 آلاف امرأة فلسطينية وإصابة 19 ألفًا أخريات نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على غزة
منظمة الصحة العالمية: 16.5% من أطفال غزة يعانون من سوء التغذية و25 طفلًا توفوا وهناك تقارير تنذر بالأسوأ نهاية الشهر
منظمة الصحة العالمية: مئات الآلاف في رفح معرضون لخطر الموت في حال شن عملية عسكرية في المدينة
مؤسسات الأسرى في اليوم العالمي لحرية الصحافة: الاحتلال يعتقل 53 صحافيًّا بينهم 4 من غزة رهن الإخفاء القسري
حركة حماس: جرائم العدو بحق الإعلاميين والصحافيين لن تحجب حقيقة إرهابه وندعو إلى محاكمته عليها
حركة حماس: ندعو الإعلاميين في فلسطين والعالم العربي والإسلامي إلى مزيد من الإبداع والتميز في أداء رسالتهم دعمًا لقضيتنا
منتدى الإعلاميين الفلسطينيين: نطالب المؤسسات المعنية بحماية الصحافيين بأداء دورها والتصدي لاستهداف الإعلام الفلسطيني
المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابة مباشرة
إعلام العدو: بنيامين نتانياهو مشلول بالرعب وغير قادر على اتخاذ قرار واحد مهم ويجب رميه إلى مزبلة التاريخ
إعلام العدو: إذا كان من الممكن تغيير عدد كبير من الضباط فمن الممكن أيضًا تغيير رئيس الأركان والذهاب إلى الانتخابات
مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة شمال اليمن دعمًا لغزة ورفضًا للعدوان الصهيوني المتواصل على القطاع
تواصل التحركات الطلابية الداعمة لغزة في الجامعات الأميركية رغم قمع الشرطة والاحتجاجات تتوسع إلى جامعات في دول أخرى
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح توسيع تعريف "معاداة السامية" هدفه إجهاض انتفاضة الجامعات
الطلاب المؤيدون لفلسطين في جامعة العلوم السياسية في باريس يعلنون الإضراب عن الطعام ومواصلة الاحتجاج رغم قرار إغلاقها
وزارة الدفاع السورية: إصابة 8 عسكريين بجروح وخسائر مادية في عدوان صهيوني استهدف أحد المواقع في محيط دمشق
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد: محاولة سموتريتش وبن غفير للاستيلاء على الجيش "الإسرائيلي" لن تنجح
الطلاب المعتصمون في جامعة كاليفورنيا يصرّون على مواصلة اعتصامهم ضد العدوان على غزة رغم القمع والاعتقالات
بايدن: احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ولم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالمنطقة
وكالة الصحافة الفرنسية: جامعة "سيانس بو" تعلن إغلاق مقرها في باريس على خلفية تظاهرات مؤيدة لغزة
وسائل إعلام أميركية: اعتقال أكثر من 2000 شخص حتى الآن في الاحتجاجات الجامعية في جميع أنحاء البلاد
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الطلاب المؤيدون لفلسطين في جامعة العلوم السياسية في باريس يعلنون الإضراب عن الطعام ومواصلة الاحتجاج رغم قرار إغلاقها
منذ 1 ساعة
3 May، 2024
عاجل
جامعة العلوم السياسية في باريس
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