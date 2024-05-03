طائرات الاحتلال الحربية تشن غارة جديدة على مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 03:48

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارة جديدة على مدينة رفح

منذ 1 ساعة 3 May، 2024
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