قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 02:16
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مراسل المنار: 3 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بمدينة غزة وشهيد في منطقة أبو صفية
استشهاد رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء في غزة الدكتور عدنان البرش تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال الصهيوني
هنية: نثمن الدور المصري ونؤكد على الروح الايجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف اطلاق النار
هنية أكد لرئيس المخابرات المصرية قدوم وفد الحركة للمفاوضات إلى مصر بأقرب وقت لاستكمال المباحثات حول وقف اطلاق النار
المقاومة الاسلامية تستهدف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وتصيبه اصابة مباشرة
مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية شنت غارات جوية استهدفت بلدات شبعا ومركبا وعيتا الشعب في جنوب لبنان
كتلة الوفاء للمقاومة: استخدام شعار معاداة السامية لم يعد قادراً على اخفاء التوحش الذي يرتكبه العدو الصهيوني في غزة
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي : نرفض أن يتحول لبنان إلى وطن بديل ويمكن إرجاع النازحين السوريين إلى بلادهم
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: القلق الأمريكي من الحراك الطلابي والتعامل بعنف ضد المتظاهرين يؤكد تأثير هذا الحراك
السيد الحوثي: ديون العدو الإسرائيلي وصلت إلى مستوى غير مسبوق والأسعار ارتفعت بفعل صمود غزة وجبهات المساندة
السيد الحوثي: عمليات حزب الله تستمر بتصعيد كمي ونوعي وتأثيرها على العدو كبير ومتزايد
السيد الحوثي: الأعداء قلقون من عملياتنا التي وصلت إلى المحيط الهندي ويدرك الخبراء أنها معقدة وتستند إلى قدرات متطورة
السيد الحوثي: نحضر لجولة رابعة من التصعيد إذا استمر تعنت العدو الإسرائيلي ومعه الأميركي
مصادر يمنية: عدوان اميركي بريطاني يستهدف مطار الحديدة الدولي بـ5 غارات
بلوومبرغ: أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى "إسرائيل" اعتبارا من اليوم
وزير خارجية العدو الصهيوني: الرئيس التركي يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية
وزير خارجية العدو الصهيوني: وجهت بالتعامل الفوري مع كافة الأطراف المعنية بالحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا
جيش العدو الإسرائيلي: تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية وقائد جديد للقيادة المركزية
وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير: أدعو نتنياهو إلى إقالة غالانت من منصبه فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع
وزير المال الصهيوني بتسلئيل سموتريتش: حان الوقت لكي يضع نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان في مكانهما ويوقف هذه الفضيحة
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد: محاولة سموتريتش وبن غفير للاستيلاء على الجيش "الإسرائيلي" لن تنجح
وسائل إعلام أميركية: اعتقال أكثر من 2000 شخص حتى الآن في الاحتجاجات الجامعية في جميع أنحاء البلاد
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
بايدن: احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ولم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالمنطقة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل
منذ 22 mins
3 May، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الخليل
الضفة الغربية
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