مراسل المنار: إصابة 10 مواطنين بقصف للعدو استهدف ارضاً زراعية تؤوي نازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 12:32

مراسل المنار: إصابة 10 مواطنين بقصف للعدو استهدف ارضاً زراعية تؤوي نازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 50 mins 2 May، 2024
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