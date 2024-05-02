اعلام العدو: متظاهرون بينهم أهالي المحتجزين لدى حماس يقطعون طريق “ايالون” في تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 09:28

اعلام العدو: متظاهرون بينهم أهالي المحتجزين لدى حماس يقطعون طريق “ايالون” في تل ابيب

منذ 42 mins 2 May، 2024
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