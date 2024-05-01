كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو بالقرب من كيبوتس ‫”حوليت” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 15:48

كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو بالقرب من كيبوتس ‫”حوليت” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى

منذ 27 mins 1 May، 2024
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