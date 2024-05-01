الامام الخامنئي: فلسطين ستعود إلى أصحابها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 13:58

الامام الخامنئي: فلسطين ستعود إلى أصحابها

منذ 2 ساعة 1 May، 2024
الامام الخامنئي (3)
ايران - عربي وإقليمي

استقبل الامام السيد علي الخامنئي بالتزامن مع ذكرى استشهاد الشهيد مطهري ويوم المعلم، آلاف المعلمين والمعلمات من جميع أنحاء البلاد.

وقال السيد الخامنئي إن توضيح المصالح الأساسية للبلاد والنظام من واجبات المساعد التربوي، وعلى الشباب أن يعرفوا المنطق وراء شعارات الموت لأمريكا والموت لاسرائيل.

واضاف سماحته غزة هي قضية الاولى في العالم؛ إن الصهاينة وداعميهم الأميركيين والأوروبيين لا يستطيعون إزالة قضية غزة من أجندة الرأي العام العالمي. انظر إلى الجامعات الأمريكية والأوروبية!

الامام الخامنئي (2)
واعتبر السيد الخامنئي إن الضغط على الكيان الصهيوني يجب أن يتزايد يوما بعد يوم،  مضيفا: إن سلوك أمريكا في قضية غزة يثبت شرعية موقف إيران بعدم الثقة بأمريكا.

وتابع يجب أن تعود فلسطين إلى أصحابها الأصليين، مشيراً الى  إن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يحل مشكلة غرب آسيا أبدًا.

الامام الخامنئي

المصدر: وكالة مهر

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