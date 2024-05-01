المقاومة الاسلامية استهدفت انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 10:04
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العدل الدولية ترفض طلب المانيا وقف النظر في الدعوى التي قدمتها نيكاراغوا ضدها بسبب صادرات الاسلحة الى الكيان الصهيوني
الشرطة الاميركية تعتقل عشرات المحتجين في جامعة نورث كارولينا اثناء مطالبتهم بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة
وزير التربية اللبناني عباس الحلبي: الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة "البريفيه" واعتماد العلامات المدرسية
وزير التربية اللبناني: امتحانات الشهادة الثانوية ستحصل ضمن برنامج يراعي تلامذة الجنوب مع مواد اختيارية
المجلس السياسي الأعلى باليمن: نحذر من أي تصعيد أمريكي ضد أمن واستقرار اليمن وأي تصعيد لن يقف عند حدود اليمن
هيئة البث الصهيونية: استطلاع رأي يُظهر ان 54 % من "الاسرائيليين" يؤيدون وقف الحرب في سبيل تحرير المحتجزين
زعيم المعارضة الصهيونية : اسرائيل تحولت الى رهينة بيد مجانين عديمي المسؤولية
وسائل اعلام اميركية: تم اعتقال اكثر من 1200 شخص حتى الآن في الجامعات بمختلف انحاء البلاد لقيامهم بتحركات احتجاجية
المقاومة الإسلامية استهدفت انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية
المجلس السياسي الأعلى باليمن: نحذر من أي تصعيد أمريكي ضد أمن واستقرار اليمن وأي تصعيد لن يقف عند حدود اليمن
الرئيس مهدي المشاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن
هيئة البث الصهيونية: استطلاع رأي يُظهر ان 54 % من "الاسرائيليين" يؤيدون وقف الحرب في سبيل تحرير المحتجزين
اللواء في الاحتياط الصهيوني يائير جولان: الفشل الذريع مستمر ونتنياهو سحق الشمال وسلمه لرحمة حزب الله
وسائل اعلام اميركية: تم اعتقال اكثر من 1200 شخص حتى الآن في الجامعات بمختلف انحاء البلاد لقيامهم بتحركات احتجاجية
المقاومة الإسلامية استهدفت انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية
الرئيس مهدي المشاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المجلس السياسي الأعلى باليمن: كل سفن دول العالم آمنة في مرورها باستثناء سفن العدو الإسرائيلي أو المرتبطة به
الرئيس مهدي المشاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الاسلامية استهدفت انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية
منذ 1 ساعة
1 May، 2024
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