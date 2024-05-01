قوات العدو الاسرائيلي تصادر مركبات الفلسطينيين خلال اقتحام منطقة الكسارة في مدينة الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 1 2024 - 02:38

قوات العدو الاسرائيلي تصادر مركبات الفلسطينيين خلال اقتحام منطقة الكسارة في مدينة الخليل بالضفة المحتلة

منذ 30 mins 1 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة