مراسل المنار: 15 غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي منذ صباح الثلاثاء وحتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 02:38

مراسل المنار: 15 غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي منذ صباح الثلاثاء وحتى الآن

منذ 1 ساعة 1 May، 2024
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