عمليات المقاومة الاسلامية ضد ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 29-4-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 14:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 18:10 استهداف مبانٍ يتموضع بها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي الخيام وشبعا.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 17:05 تنفيذ هجوم ناري مركز على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها.
المصدر: الاعلام الحربي