عمليات المقاومة الاسلامية ضد ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 29-4-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:15 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 18:10 استهداف مبانٍ يتموضع بها ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي الخيام ‏وشبعا.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 17:05 تنفيذ هجوم ناري مركز ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها.‏

المصدر: الاعلام الحربي