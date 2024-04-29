مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية بالصواريخ استهدفت محيط البلدية في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 20:42
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
قوات الأمن الأميركية تحاول تفريق المعتصمين في جامعة جنوب كاليفورنيا المنددين بدعم واشنطن للعدوان على قطاع غزة بالقوة
السيد إبراهيم رئيسي: الحراك الطالبي الذي يجتاح جامعات العالم دعماً لغزة حدث كبير ولا يمكن قمعه عبر اعتقال الطلاب
وزير ما يسمى الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير يعتبر عبر منصة X أن أي صفقة "سيئة" لتبادل الأسرى تساوي حل الحكومة
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تظاهرات في عدد من الدول الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطيني والشرطة الألمانية تعتقل عشرات المتظاهرين المنددين بجرائم العدو
الشرطة الأميركية تعتقل المرشحة الرئاسية "جيل ستاين" أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلـسطينيين بجامعة واشنطن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية بالصواريخ استهدفت محيط البلدية في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان
منذ 14 mins
29 April، 2024
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