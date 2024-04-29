تعرّض وزير الحرب السابق وعضو مجلس الحرب بني غانتس لكسر في القدم أثناء جولة له في “ياد مردخاي” بغلاف غزة ويتابع العلاج والفحوصات في المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 15:10
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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع الى 34488 شهيدا و77643 جريحا
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كتائب المجاهدين: قصفنا قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون
إعلام العدو: ارتفاع عدد قتلى الجنود "الإسرائيليين" في عملية نتساريم الى 4
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد: المهمة الملحة هي صفقة الرهائن وحان الوقت لاتخاذ القرار الصعب
النائب حسن فضل الله: أي مبادرة خارجية تجاه لبنان لإراحة حكومة العدو لتركز جهدها على غزة هي مبادرة محكوم عليها بالفشل
الخارجية الإيرانية: الإدارة الأميركية غير مؤهلة للعب دور في وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الخارجية الإيرانية: "اسرائيل" لا يمكن أن تكون طرفا في أي اتفاق سلام يتم إبرامه في المنطفة بصفتها أكبر مزعزع للأمن
وزير الخارجية الأميركي: بغياب خطة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح
وزير الخارجية المصري: الوضع في غزة مروّع للغاية ويزداد سوءا إذا شنت "اسرائيل" هجوما على رفح
عشرات الجامعات الأميركية تشارك في الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للقضية الفلسطينية رغم حملات القمع التي تمارسها الشرطة
استطلاع لقناة CNN الأميركية: 71% من الأمريكيين غير راضين عن طريقة تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
قوات الأمن الأميركية تحاول تفريق المعتصمين في جامعة جنوب كاليفورنيا المنددين بدعم واشنطن للعدوان على قطاع غزة بالقوة
السيد إبراهيم رئيسي: الحراك الطالبي الذي يجتاح جامعات العالم دعماً لغزة حدث كبير ولا يمكن قمعه عبر اعتقال الطلاب
وزير ما يسمى الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير يعتبر عبر منصة X أن أي صفقة "سيئة" لتبادل الأسرى تساوي حل الحكومة
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تظاهرات في عدد من الدول الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطيني والشرطة الألمانية تعتقل عشرات المتظاهرين المنددين بجرائم العدو
الشرطة الأميركية تعتقل المرشحة الرئاسية "جيل ستاين" أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلـسطينيين بجامعة واشنطن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
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تعرّض وزير الحرب السابق وعضو مجلس الحرب بني غانتس لكسر في القدم أثناء جولة له في “ياد مردخاي” بغلاف غزة ويتابع العلاج والفحوصات في المستشفى
منذ 1 ساعة
29 April، 2024
عاجل
بني غانتس
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