مصادر فلسطينية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2024 - 17:08

مصادر فلسطينية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 28 April، 2024
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