قام الاعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان بعرض مشاهد من عملية إستهداف مقر القيادة وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني في جيش العدو الإسرائيلي بمستوطنة المنارة شمال فلسطين المحتلة.

ودعماً لغزة، ورداً على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها. وفي السياق، أعلنت أن مجاهديها قاموا بقصف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

في ما يلي بيانٌ المقاومة:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 28-04-2024 م

‏19 شوال 1445 هـ

كما نشر الاعلام الحربي تقريراً بعدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 27-04-2024، والتي أتت على الشكل التالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 17:05 شن هجوم مركّب بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني وإصابته بشكل مباشر، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا.

2- الساعة 18:30 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 08:30 استهداف تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود العدو الإسرائيلي غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 23:53 استهداف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين.

المصدر: موقع المنار