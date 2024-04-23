‫مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارتين على  ‫أطراف بلدة حولا لجهة وادي هونين  – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 15:42

‫مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارتين على  ‫أطراف بلدة حولا لجهة وادي هونين 

منذ 32 mins 23 April، 2024
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