بعد 200 يوم من الحرب على غزة، لا تزال المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة والمدن المحتلة المحيطة بالقطاع، ما يعكس اخفاق العدو في تحقيق أهدافه الأساسية في إبعاد المقاومة عن مستوطنات الغلاف رغم كل الدمار وشهور القتال شمال القطاع.

وفي السياق، دوّت أصوات صفارات الإنذار، صباح اليوم الثلاثاء في مستوطنات سديروت وإيفيم ونير عام بغلاف قطاع غزة الشمالي. وأفادت إذاعة جيش الإحتلال بأنّ “أربعة صواريخ أطلقت باتجاه سديروت من شمال قطاع غزة”، مما ادّى إلى اشتعال النيران في مبنى داخل المستوطنة.

بدوره، قال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنّ “القبة الحديدية اعترضت 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه سديروت”.

جيش الاحتلال يقرّ بإصابة 8 من ضباطه وجنوده خلال الـ24 ساعة الماضية

هذا وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي إصابة 8 من ضباطه وجنوده خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إنّ “3294 جنديًا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 1583 أصيبوا خلال المعارك البرية”. وأضاف في تصريح صحفي أنّ “512 ضابطًا وجنديًا أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب على غزة، وما زال 258 منهم يتلقون العلاج بعد إصابتهم خلال المعارك مع المقاومة”.

وكان موقع “والا” العبري، قد أكّد أنّ قوات الإحتلال تسجل يوميًا 60 معاقًا جديدًا بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة. وبحسب معطيات جيش الإحتلال عبر موقعه الإلكتروني، فقد قُتل أكثر من 600 ضابط وجندي في غزة منذ بداية الحرب.

هذا ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، إذ تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها.

المصدر: موقع المنار