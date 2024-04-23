دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 22-04-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 11:20 استهداف التجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابات مباشرة.
2- الساعة 16:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 07:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية.
2- الساعة 10:25 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالقذائف المدفعية.
3- الساعة 18:55 استهداف مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في صريفا والعديسة ورب ثلاثين.
المصدر: موقع المنار