كتائب القسام تدك تجمعًا لقوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 00:06

كتائب القسام تدك تجمعًا لقوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة بقذائف الهاون

منذ 52 mins 22 April، 2024
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