فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 15:16

فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية

منذ 9 mins 22 April، 2024
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