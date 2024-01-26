قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 01:36
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العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من أميركا ودول أوروبية يتواصل لليوم الـ111 والمقاومة تتصدى للعدو على مختلف المحاور
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية
منذ 2 ساعة
25 January، 2024
عاجل
الضفة الغربية
بلدة عزون
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