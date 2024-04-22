الدفاع المدني بغزة: جثث بعض الشـهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خانيونس تبخرت وتحولت إلى رماد ونطالب بتحقيق دولي بنوعية الأسلحة المستخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 05:46

الدفاع المدني بغزة: جثث بعض الشـهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خانيونس تبخرت وتحولت إلى رماد ونطالب بتحقيق دولي بنوعية الأسلحة المستخدمة

منذ 52 mins 22 April، 2024
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