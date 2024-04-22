المفوض العام للأونروا: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا يوما بعد آخر بما في ذلك مخيمات اللاجئين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 02:34

المفوض العام للأونروا: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا يوما بعد آخر بما في ذلك مخيمات اللاجئين

منذ 24 mins 22 April، 2024
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