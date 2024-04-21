7 شهداء بغارة صهيونية استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 19:58

7 شهداء بغارة صهيونية استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات بغزة

منذ 1 ساعة 21 April، 2024
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