فلسطين المحتلة : استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي” شمال شرق الخليل في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 10:24

فلسطين المحتلة : استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي” شمال شرق الخليل في الضفة الغربية

منذ 1 ساعة 21 April، 2024
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