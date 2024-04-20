سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم “نتساريم” جنوب غزة بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 17:26
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم “نتساريم” جنوب غزة بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل
منذ 2 ساعة
20 April، 2024
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سرايا القدس
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