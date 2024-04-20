الصحة الفلسطينية: هناك عددٌ من الشهداء والجرحى داخل مخيم نور شمس وقوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 13:44
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الصحة الفلسطينية: هناك عددٌ من الشهداء والجرحى داخل مخيم نور شمس وقوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم
منذ 1 ساعة
20 April، 2024
عاجل
الصحة الفلسطينية
مخيم نور شمس
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