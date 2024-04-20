مراسل المنار: غارة صهيونية بالصواريخ تستهدف بلدة كفركلا بجنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 11:42

مراسل المنار: غارة صهيونية بالصواريخ تستهدف بلدة كفركلا بجنوب لبنان

منذ 54 mins 20 April، 2024
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