الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدان الاتصال بطواقمنا داخل مخيم نور شمس بعد دخول سيارتي إسعاف للتعامل مع الإصابات منذ أكثر 30 دقيقة وجارٍ التنسيق مع الصليب الأحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 02:42

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدان الاتصال بطواقمنا داخل مخيم نور شمس بعد دخول سيارتي إسعاف للتعامل مع الإصابات منذ أكثر 30 دقيقة وجارٍ التنسيق مع الصليب الأحمر

منذ 1 ساعة 20 April، 2024
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