وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان خلال مقابلة مع سي ان ان الأميركية: ايران سترد بسرعة وبقوة على اي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2024 - 13:20

وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان خلال مقابلة مع سي ان ان الأميركية: ايران سترد بسرعة وبقوة على اي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني

منذ 18 mins 19 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة