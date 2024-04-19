أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور أن “المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين هي دستور الكيان منذ اقامته من قبل المشروع الصهيو اميركي وهذه المجازر سلسلة متصلة منذ قيام الكيان وحتى اليوم”.

ورأى أن “الحوار اللبناني اللبناني أولى من اللقاءات مع السفراء الاجانب الذين يريدون تأمين مصالح دولهم التي تهتم لمصلحة مواطن اسرائيلي واحد اكثر من كل المواطنين اللبنانيين”.

واضاف إننا “وفي أجواء عدوان نيسان1996 ومجزرة قانا التي كانت في مركز لقوات حفظ السلام الدولية نؤكد ضرورة التمسك بالثلاثية الالماسية التي دفعت العالم عام 1996 للاعتراف بحق لبنان في مقاومته المشروعة للعدو الاسرائيلي الذي لا يميز بمجازره بين أي لبناني ولا يحترم أي قانون دولي مشددين على أن الثلاثية هي وحدها من يحمي لبنان”.

وتابع الشيخ ياسين “إن الفيتو الأمريكي بالأمس ضد الاعتراف بدولة فلسطين لا قيمة له لان مقاومة الشعب الفلسطيني ومن يساندها هم اصحاب القرار الفصل وليس المشروع الصهيوامريكي الذي يتسارع مساره التنازلي مع كل هزيمة يتلقاها هنا أو هناك ولكنه يؤكد شراكة اميركا في كل المجازر والانتهاكات الدولية”.

وأكد أن “مشاركة بعض الدول في صدها جزء من رد ايران على الكيان الغاصب أو دعم الكيان لن يضمن لها البقاء لان الكيان الذي انكسر عام 2000 يعمل لتأجيل نهايته التي يوقن بها”.

وشدد على أن “سعي الكيان الاسرائيلي لضرب ايران حفظا لماء وجهه بعد الرد الايراني المذل سيعجل نهاية الكيان وعلى الانظمة العربية والاسلامية التعقل وترك الكيان لمصيره الحتمي بالنهاية على الاقل وعدم الرهان على المشروع الصهيوامريكي الذي بات عاجزا بفضل محور المقاومة”.

وختم العلامة ياسين مؤكدا أن” الذي بات قريبا جدا مشددا على أن تداعيات انتصار الشعب الفلسطيني ستكون عربية واسلامية وعالمية وكل من وقف خلف الكيان ودعمه لن يكون له وجود في مستقبل المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام