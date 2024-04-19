أعلنت وكالة فارس الإيرانية عن سماع دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش الإيراني.

وقالت الوكالة “تم تفعيل الدفاعات الجوية التي تتصدى لأهداف في سماء المدينة”، وتحدثت “عن سماع دوي إنفجارات في مدينة قهجاورستان بالقرب من المطار وقاعدة شكاري الجوية”.

من جهتها، نقلت وكالة مهر الايرانية عن المدير العام لشركة المطارات “تعليق حركة الطيران في اصفهان وشيراز وطهران”، بينما أفيد عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في اصفهان.

بدورها، قالت وكالة ايرنا إنه “تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة تبريز وأصوات الانفجارات ناجمة عن وسائط الدفاع”.

واكدت وسائل الاعلام الايرانية ان قوات الحرس الثوري الايراني أسقطت عددا من المسيرات قرب أصفهان، واوضحت انه لم يحصل اي عدوان خارجي صاروخي ضد ايران.

المصدر: قناة المنار