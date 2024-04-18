السيد الحوثي : هذه الأسابيع انسحبت عدة قطع بحرية من البحر الأحمر وهذا الشيء مفيد وكل المنسحبين يتحدثون عن فاعلية العمليات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 18:12
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المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد جميل الشامي "ابو زهراء" من بلدة كفركلا والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة "فلاح" من بلدة الدوير والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابته بشكل مباشر
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد جميل الشامي "ابو زهراء" من بلدة كفركلا والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
195 يوماً على العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من أمريكا ودول أوروبية وسط تفاقم الكارثة وارتكاب المزيد من المجازر
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
غوتيريش: حان الوقت لوضع حد لهذه الدوامة من الانتقام الدموي ووضع حد للأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر في المنطقة
الدفاع المدني في غزة: نحن بحاجة لمعدات ثقيلة وآليات حفر كي نستكمل عمليات البحث واخراج باقي الشهداء من النصيرات
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: الموقف الرسمي لمعظم الدول العربية والإسلامية يتصدر دائرة المتخاذلين عن نصرة فلسطين
السيد الحوثي: التيار التكفيري تيار فتنوي قتل مئات الآلاف من المسلمين لكن أين هذا التيار من مواجهة العدو الإسرائيلي
السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي لن ينجح عبر جرائمه في تحقيق صورة نصر لجيشه بالرغم من دعم الغرب الذي لا يتوقف له
السيد الحوثي: تماسك المجاهدين وثباتهم في غزة بالرغم من الظروف التي يعيشونها والحصار الشديد هو نصر بحد ذاته
السيد الحوثي: عمليات اليمن بلغت في أسبوعين 14 عملية من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي الذي أصبح جزءا من العمليات
رويترز: الاحتلال دمر مركز التلقيح الصناعي في غزة ودمر معه 5 آلاف من أجنة أطفال الأنابيب في غزة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مركز الجليل الطبي في مستوطنة نهاريا: استقبلنا 19 جريحاً من هجوم حزب الله يوم أمس على عرب العرامشة
اعلام العدو: استخدام حزب الله لصواريخ بركان أثبت فعاليته من حيث الأضرار المادية والتأثير النفسي ودماره غير العادي
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة "فلاح" من بلدة الدوير والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 33970 شهيداً و76770 اصابة
الاعلام الحكومي بغزة: عثرنا في مجمع الشفاء على جثامين لنساء ومسنين وجرحى تم تكبيل أيدي بعضهم وتجريدهم من ملابسهم
الاعلام الحكومي بغزة: شمال قطاع غزة بات من دون أي خدمة صحية حقيقية في ظل محدودية قدرة المستشفى الأهلي العربي
الأمين العام للأمم المتحدة: الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية ولا ينقصه سوى خطأ واحد لنشوب نزاع أوسع مدمر
مفوض الأونروا لمجلس الأمن: المجاعة في غزة هي من صنع البشر والرضع والأطفال الصغار يموتون في الشمال بسبب سوء التغذية
مفوض الأونروا: موظفونا الذين اعتقلهم الجيش "الاسرائيلي" في غزة تحدثوا عن روايات مروعة من سوء معاملة وتعذيب
السيد الحوثي: لولا جهاد الشعب الفلسطيني والمجاهدين في لبنان لكان شر العدو الإسرائيلي قد اتجه إلى كل البلدان
السيد الحوثي: الرد الإيراني كان مهما وقويا بمشاركة المحور ومثّل دعما مباشرا للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في غزة
السيد الحوثي: جبهة حزب الله في تصاعد وتأثيرها على العدو مستمر وجبهة العراق مستمرة وأسهمت في عملية "الوعد الصادق
السيد الحوثي: عملياتنا مستمرة ونؤكد للأميركي والبريطاني وللكل أنه لا يمكن لأحد أبدا أن يوقف عملياتنا المساندة لغزة
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: عدم تسهيل وصول مساعدات كافية لغزة يعني حكماً بالإعدام على الفلسطينيين
معاريف نقلاً عن باحثين: الدفاعات الجوية صدت نحو 84% من الهجوم الايراني وليس 99% كما قال المتحدث باسم الجيش
معاريف: صور اقمار اصطناعية تظهر اصابة واحدة على الاقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونا واصابتين بمحيطه
قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية: واجهنا الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة
NBC الاميركية: غوغل تطرد 28 موظفاً بعد اضرابهم احتجاجاً على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش "الاسرائيليين"
NBC الاميركية: عقد غوغل مع "اسرائيل" شمل تزويد الحكومة والجيش بخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي
المقاومة الإسلامية تستهدف تحركاً لجنود العدو في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وتصيبه اصابة مباشرة
المقاومة الاسلامية: عملية الاستهداف اتت بعد رصد دقيق وترقب لحركة العدو في موقع المرج
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
السيد الحوثي : هذه الأسابيع انسحبت عدة قطع بحرية من البحر الأحمر وهذا الشيء مفيد وكل المنسحبين يتحدثون عن فاعلية العمليات
منذ 42 mins
18 April، 2024
عاجل
السيد الحوثي
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السيد الحوثي : عمليات إسناد اليمن بلغت خلال أسبوعين 14 عملية من البحر الأحمر وصولا إلى المحيط الهندي
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