أنباء أولية عن إطلاق نار تجاه مركبة مستوطنين قرب مستوطنة حومش قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2024 - 04:18

أنباء أولية عن إطلاق نار تجاه مركبة مستوطنين قرب مستوطنة حومش قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين

منذ 2 ساعة 18 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة