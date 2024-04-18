إيران | قآاني لهنية: أبناؤكم شهداء في سبيل القضية الأشرف ونبهوا العالم من سبات أدخلتهم فيه الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 02:42

إيران | قآاني لهنية: أبناؤكم شهداء في سبيل القضية الأشرف ونبهوا العالم من سبات أدخلتهم فيه الصهيونية

منذ 59 mins 18 April، 2024
قاآني واسماعيل هنية
ايران - عربي وإقليمي

وجّه قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلاميّة العميد إسماعيل قآاني، رسالة تعزية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده في غزة.

وقال قاآني لهنية إنّ “تلقّيكم نبأ استشهاد أحبائكم بصلابة، وتأكيدكم أنّ كل الشهداء بغزة هم أهلكم وأبناؤكم، هو بعضٌ من إيمانكم”.

ونوّه قآاني إلى أنّ أبناء وأحفاد هنية “ارتقوا شهداء على طريق القدس وفي سبيل القضية الأشرف في عصرنا الحاضر، وينضمون إلى الذين جعلوا فلسطين أقرب إلى النصر، ونبهوا العالم من سبات أدخلتهم فيه الصهيونية”.

وأكّد قآاني أنّ “دماء هؤلاء الشهداء ومن سبقهم، تؤكد للعالم ما تتميز به مدرسة الجهاد التي ننتمي إليها، وباسمي وباسم جميع القادة في الجمهورية الإسلامية، نعزيكم، وأنتم بالتهنئة أجدر ونسأل الله أن يؤيدكم ويتقبل منكم”.

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد اغتال 7 من أبناء وأحفاد هنية عبر استهداف مركبة مدنية كانوا يستقلّونها في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، عصر أول أيام عيد الفطر.

المصدر: وكالة يونيوز

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