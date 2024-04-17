مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة
منذ 52 mins
17 April، 2024
عاجل
ثكنة زبدين
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوها إصابة مباشرة
بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية ثكنة زبدين التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة – القطاع الشرقي
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