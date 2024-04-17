مركز الجليل الطبي في نهاريا: استقبلنا 14 مصاباً جراء العملية التي حصلت في عرب العرامشة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 16:18

مركز الجليل الطبي في نهاريا: استقبلنا 14 مصاباً جراء العملية التي حصلت في عرب العرامشة

منذ 48 mins 17 April، 2024
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