المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يسعى لاخلاء بيت حانون وشرقي جباليا في جريمة جديدة تحت غطاء مدفعي عنيف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 16:36
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المقاومة الاسلامية تشن هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على دفعتين مستهدفة منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل
المقاومة الاسلامية: المسيرات الانقضاضية أصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين قتيل وجريح في بيت هلل
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية
آليات الاحتلال الصهيوني تتوغل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وتحاصر مدرسة تؤوي نازحين في البلدة وتطلق النيران عليهم
انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال في المدينة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 6 صحافيين في غزة الشهر الماضي وأكثر من 120 صحافيا استشهدوا بغزة منذ بدء العدوان
برنامج الاغذية العالمي: نحتاج لوقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة للتغلب على المجاعة
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إسرائيل" تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية الى غزة
مستوطنون صهاينة يقتحمون بحماية من جيش الاحتلال منازل أهالي قرية شعب البطم في مسافر يطا وبلدة بروقين غرب سلفيت
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: سنرد بشكل هائل وواسع وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية وعلى كل مرتكبيه
قراصنة دوليون يخترقون بيانات حساسة تابعة لوزارة الحرب الصهيونية وينشرون آلاف التسريبات على مواقع الكترونية مستحدثة
صحيفة هآرتس الصهيونية: القراصنة تمكنوا من اختراق أنظمة مرتبطة بوزارة "العدل" ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا
رئيس بلدية مستوطنة المطلة: لم يبق في المستوطنة إلا 34 شخصا والجنود ينامون في منازل المستوطنين
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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يسعى لاخلاء بيت حانون وشرقي جباليا في جريمة جديدة تحت غطاء مدفعي عنيف
منذ 28 mins
16 April، 2024
عاجل
بيت حانون
جباليا
غزة
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