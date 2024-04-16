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April 16 2024 - 12:36

ارتفاع أسعار النفط مع مخاوف من هجوم صهيوني محتمل على ايران

منذ 2 ساعة 16 April، 2024
Neft America Texas
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط وتوعد الكيان الصهيوني بالهجوم القريب على ايران.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 46 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 90.56 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو أيار 43 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 85.84 دولار للبرميل.

وأنهت أسعار النفط جلسة يوم الاثنين على انخفاض بعدما تبين أن الرد الإيراني على الكيان في مطلع الأسبوع كان أقل ضررا من المتوقع، وهو ما هدأ في البداية المخاوف من نشوب صراع يتصاعد بشكل سريع ويمكن أن يعرقل إمدادات النفط الخام.

المصدر: رويترز

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