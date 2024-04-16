آليات الإحتلال تتوغل في المناطق الشرقية لبيت حانون شمال القطاع و تحاصر عدداً من المدارس الذي تؤوي نازحين في شارع البنات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 01:42

آليات الإحتلال تتوغل في المناطق الشرقية لبيت حانون شمال القطاع و تحاصر عدداً من المدارس الذي تؤوي نازحين في شارع البنات

منذ 34 mins 16 April، 2024
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