السفارة السورية في لبنان: ما يعيق عودة السوريين الى بلادهم هو تسييس ملف النزوح من قبل الدول المانحة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2024 - 15:48

السفارة السورية في لبنان: ما يعيق عودة السوريين الى بلادهم هو تسييس ملف النزوح من قبل الدول المانحة

منذ 2 ساعة 13 April، 2024
علم لبنان وسوريا
لبنان

أكدت السفارة  السورية في لبنان حرصها على العلاقة الأخوية بين البلدين، معربة عن “أسفها وإدانتها للجريمة التي ارتكبت بحق احد المواطنين اللبنانيين وبعض ردود الأفعال عليها التي ادت الى اعتداءات مستنكرة طالت بعض المواطنين السوريين”.

وفي بيان لها، أكدت السفارة على موقف سوريا من ملف النزوح وأنها كانت ولاتزال مع عودة أبنائها الى بلادهم، و”هي لا تدخر جهداً لتسهيل هذه العودة، والحكومة اللبنانية على معرفة ودراية بهذا الأمر”.

وشددت على أن ما يعيق عودة السوريين الى بلادهم هو تسييس ملف النزوح من قبل الدول المانحة وبعض المنظمات الدولية المعنية. وثمنت تعاون الحكومة والجهات الرسمية اللبنانية والمواقف الوطنية اللبنانية التي دعت وتدعو الى نبذ التحريض ضد المواطنين السوريين.

المصدر: موقع المنار

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