اعلام العدو: إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2024 - 22:10

اعلام العدو: إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إصبع الجليل

منذ 2 ساعة 12 April، 2024
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